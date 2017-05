Las rebeldes de “Orange is the New Black” toman la prisión

La nueva temporada de “Orange is the New Black”, una de las series más exitosas de Netflix, regresará el próximo nueve de junio.

Así es, solo falta un mes para que las reclusas de Litchfield “hagan de las suyas” y tomen las instalaciones de la prisión para iniciar una rebelión.

Piper Chapman y sus compañeras exigen justicia por la muerte de Poussey, asesinada por un nuevo oficial de la prisión.

‘Toast Can’t Never Be Bread Again”, el último capítulo de la temporada cuatro mantuvo a todos los seguidores “mordiéndose las uñas”, pues mientras las reclusas, en especial Taystee y Soso estaban desesperadas, las autoridades de la presión hacen todo por que la situación pase desapercibida ante los medios de comunicación.

La última escena de ese capítulo muestra a las reclusas unidas, juntas a pesar de sus diferencias, cansadas y enojadas por la arrogancia de la burocracia.

Daya tiene una pistola en sus manos y Humphrey, uno de los nuevos oficiales, está arrodillado frente a ella… ¿Que decidirá? La respuesta se sabrá en solo unas semanas.

Netflix anunció que son 13 capítulos nuevos en esta temporada, mismos donde se contarán los hechos sucedidos en solo tres días, productores y actores garantizan que esta será una temporada “muy intensa”.

¡Hackers al ataque!

Hace unos días, “The Dark Overlord” -un grupo de hackers- extorsionó a la empresa de streaming exigiendo una suma de dinero, pues de lo contrario revelarían diez episodios de esta nueva temporada.

Según los rumores, incluso se recibió una “carta de rescate”, los rehenes eran los capítulos.

Netflix se negó a realizar el pago y los hackers cumplieron su amenaza, los capítulos de OITNB están online y aseguran tienen más series que publicar.

Hola, aquí thedarkoverlord listo para transmitir un mensaje. Estamos nuevamente de regreso. ¿Nos extrañaron? Claro que sí. Y seguro que los de Netflix también”, publicó ‘The Dark Overlord’ vía Twitter.

Por su parte, Netflix asegura que el FBI ya está investigando quienes los responsables del delito.

POB/FOL