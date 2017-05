Lo que se sabe del ataque en Manchester

La explosión en el interior del Manchester Arena durante un concierto de la cantante Ariana Grande, dejó al menos 22 muertos, incluidos varios niños y 59 heridos.

De acuerdo con los reportes de la policía, el suceso se produjo a las 22:33 hora local del lunes en el vestíbulo del Manchester Arena.

El Manchester Arena es un centro deportivo cubierto con capacidad para 21 mil personas en el que se realizaron grandes presentaciones como conciertos de U2 y Madonna.

Hasta el momento, esto es lo que se sabe del suceso:

Un atacante suicida, identificado como Salman Abedi, de 22 años, hizo explotar un artefacto improvisado al final del concierto.

La explosión causó la muerte de 22 personas y dejó 59 heridos, incluyendo a 12 menores de 16 años.

Entre las personas muertas, se ha identificado a Georgina Callander de 18 años y a Saffie Rose Roussos de 8 años.

El atacante suicida murió al activar el explosivo y la policía investiga si actuó solo o como parte de una red, pues también se ha detenido a un hombre de 23 años por su posible “conexión en el caso”.

El Estado Islámico se ha adjudicado el ataque y aseguró que uno de sus “soldados del califato” actuó en represalia contra “infieles” y por las “transgresiones a la tierra de los musulmanes”.

Las imágenes que dejó el fatal incidente en Manchester

Theresa May, primer ministro de Reino Unido, condenó la agresión y dio que este ataque se ha destacado por “su cobardía” por atentar contra los niños y jóvenes e insistió en que los terroristas “no van a ganar”.

Ariana Grande publicó un tuit en el que se declaró “destrozada” tras lo sucedido.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don’t have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de mayo de 2017