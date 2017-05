Los Underwood siguen aterrorizando a los Estados Unidos

“El pueblo estadounidense no sabe lo que es mejor para ellos … Yo sí.”, esas son las palabras del presidente más temido de los Estados Unidos, Frank Underwood.

La cuenta regresiva continua, solo faltan unas semanas para que los Underwood sigan aterrorizando a los Estados Unidos.

Al parecer, estos políticos no son los únicos estrategas, Netflix ha manejado tan bien la publicidad de la nueva temporada de “House of Cards” que los seguidores ya no pueden esperar para la fecha de estreno.

Los detalles se han ido revelando poco a poco, una carta a la vez, tal como la haría el presidente.

Esta vez, el último tráiler publicado el pasado primero de mayo, ya suma más de un millón de vistas solo en el canal de Youtube de la compañía, faltaría sumar las alcanzadas en redes sociales.

La estrategia publicitaria va justo como se esperaba, el público que hasta el momento no se había interesado en la popular serie, se está convenciendo de empezar a verla.

La quinta temporada llega a Netflix a partir del primer minuto del próximo 30 de mayo.

Nada como el poder

Son como niños, Claire. Tenemos que sujetar sus dedos pegajosos y limpiar sus bocas sucias, enseñarles el bien del mal, decirles qué pensar y cómo sentir y qué querer. Incluso necesitan ayuda para escribir sus sueños más salvajes, elaborando sus peores temores. Por suerte para ellos, ellos me tienen”, dice el mandatario.

Esta quinta temporada se mantiene la lucha del presidente por mantenerse en el poder, un proceso no necesariamente limpio o justo.

Y aunque Frank parece tener el poder, no hay que olvidar a su esposa -Claire- pues la necesita más que nunca para alcanzar sus objetivos.

El juego del poder está a punto de regresar.

POB/FOL