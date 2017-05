Luis Miguel estrenará serie biográfica en Netflix

Luis Miguel vuelve a brillar, el cantante regresará a la pantalla chica de la mano de la plataforma de streaming más popular del mundo, Netflix.

Durante décadas muchas personas han hablado de mi vida, pero ha llegado el momento de que mi verdad salga a la luz”, dice “El Sol” en el promocional de la serie.

La empresa de televisión por Internet anunció que estrenará en exclusiva una serie biográfica del ídolo mexicano, una historia donde el cantante contará sus secretos.

Sin revelar más detalles, Netflix ya está causando polémica en las redes sociales (como es costumbre), pues mientras miles de seguidores se han emocionado, algunos otros han criticado la decisión de la empresa: “Lo que es estar urgido” dicen.

Esta es una oportunidad para que el mexicano salga de su “mala racha”, se olvide de sus problemas legales y deje atrás las burlas por su sobrepeso.

Miguel Alemán Magnani, Antonio Cué Sánchez Navarro y José Luis Ramírez Magnani son los empresarios mexicanos que han impulsado este proyecto y “Gato Grande” será el responsable de producirla.

La serie aún no tiene un nombre definido, ni un protagonista, porque aunque Luis Miguel aparece en el tráiler, no será él quien aparezca, no importa los muchos corazones que rompa esta noticia.

Netflix estrenará este esperado proyecto en España y América Latina el próximo 2018; así que los fanáticos del artista tienen el tiempo necesario para contratar el servicio… “si no puedes verla, no culpes a la noche, la playa o la lluvia”, publicó la empresa.

Esta noticia se dio a conocer solo unos días después que Luis Miguel fuera arrestado y liberado en Los Ángeles, luego de múltiples evasiones el cantante por fin se decidió a resolver su situación legal no solo con su ex representante, también con “el potrillo”; ¿será este el regreso del “LuisMi” que sus seguidores esperan?

POB/FOL