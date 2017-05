México es el país con mayor radiación solar del continente

Los niveles de radicación solar que se han registrado en México hacen que el País sea el mayor con radiación del continente americano, informó Miguel Ángel Meneses, académico titular del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

El experto indicó que, de acuerdo con la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica, México tiene un potencial de 40 mil megawatts, de los cuales solo aprovecha 2 mil.

Consideró que de aprovechar la radiación del Sol y convertirla en energía limpia, se estaría en una situación económica “totalmente diferente”.

Por eso, pidió no dejar pasar la oportunidad y crear carreras dedicadas al aprovechamiento de la energía solar.

No me puedo explicar cómo es que aún no se han generado las carreras y posgrados donde enseñen a utilizar y fabricar fuentes de esa energía limpia proveniente del Sol”.