Militares no deben enseñar civismo en escuelas: Avendaño

Al Ejército no le corresponde llevar a cabo actividades de enseñanza en civismo en escuelas, medida que busca implementar el Gobierno Federal para inhibir el robo de combustible, dijo Juan Luis Avendaño, director del departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla.

Es como si el Ejército ahora fuera la respuesta para todo, si no funcionan los policías, que sean los militares, si no funcionan los maestros, que sea el Ejército, definitivamente no es una propuesta razonable”.