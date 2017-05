Netflix tiene listos sus estrenos de verano

Netflix se está preparando para el verano y no precisamente con bikini y gafas de sol, la empresa de streaming ya tiene listos sus estrenos de junio, imperdibles para los fanáticos ‘maratoneros’.

El estreno más esperado para ese caluroso mes es sin duda “Orange is The New Black”, la presas de Litchfield aún tienen mucho que contar y sobre todo mucho que exigir al sistema penitenciario.

Piper Chapman y sus compañeras estarán de vuelta el próximo nueve de junio.

Al parecer, Netflix le apuesta a los delincuentes, pues uno de los delincuentes más buscados en la historia de México se integrará a la familia.

“El Chapo”, la nueva serie producida entre Netflix y Univisión estará disponible el próximo 16 de junio.

Serán solo tres temporadas en donde se narrarán las hazañas del criminal, desde sus inicios en el cártel de Guadalajara hasta su reciente detención en Estados Unidos.

En otros temas “Selma”, la película nominada al Oscar, podrá verse desde el primero de junio.

El 14 de junio Aracely Arámbula y Danna Paola debutará en Netflix con “La Doña”, una telenovela mexicana-estadounidense.

Otros estrenos

Series:

2. Flaked

6. Shadowhunters: The Moral Instruments y Zoo.

9. My Only Lovesong.

11. Orphan Black.

16. The Ranch

23. Glow y Queen of the South.

30. Gypsy.

Películas

1. Te prometo anarquía y El hombre de las mil caras.

2. Lucid Dream.

6. Jackie.

9. Shimmer Lake.

10. Nieve negra.

20. El espacio entre nosotros.

23. Siempre Alice y You Get Me

28. Okja.

Documentales:

1. Lucha México y Chingo Bling: Can’t Deport Us All.

13. Oh, Hello On Broadway.

16. Counterpunch.

20. Rory Scovel Tries Stand-Up For The First Time.

23. Nobody Speak: Trials of The Free Press.

Kids:

1. Toy Story 3.

23. Free Rein.

30. Little Witch Aacademia y Ballerina.

