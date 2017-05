¡No más bodas tradicionales! Así es una boda ‘millennial’

Los “millennials” han revolucionado todo a su paso, incluyendo las bodas. Estas son algunas de las tradiciones que los novios nacidos entre 1981 y 1995 están transformando, según Vogue España.

La generación Millennial ya no necesita de sus padres para “presentarse ante la sociedad”. Los novios modernos se han olvidado de la clásica fiesta de compromiso y prefieren una invitación original. No más tipografías elegantes y lenguaje formal, ahora los novios les dan su toque personal.

Evitan invitar por compromiso, los millennials ya no se sienten comprometidos a seguir reuniendo desconocidos en su boda y prefieren pulir muy bien su lista de invitados.

¡Adiós a los típicos platillos de boda! Los novios piden en sus menús lo que se les antoje, literalmente. Sus banquetes suelen ser muy variados, pues se preocupan por los “especiales” gustos de su generación.

Los tiempos para usar el clásico vestido de princesa se han ido, las novias ahora mantienen su estilo en ese día tan importante y eligen ‘outfits’ que les permita ser libres y estar cómodas durante todo el evento.

Ya no existe la “etiqueta”. Actualmente no existe un ‘outfit’ ideal para boda, el traje o el vestido largo ya no son necesariamente las primeras opciones para los novios e invitados.

Además de la familia, los amigos ahora también son parte del evento y se suman para ayudar en los preparativos y cobrar un papel más importante; son padrinos, maestros de ceremonia, músicos, fotógrafos, de todo.

La fiesta se define por la música, el ‘playlist’ ya no es el mismo en todas las bodas. Los novios ‘millenials’ se toman el tiempo para elegir con detenimiento cada canción que sonará ese día.

Las bodas ‘millennials’ se bautizan y se posicionan, elegir un hashtag para las redes sociales es un elemento indispensable.

El pastel tampoco es el tradicional, este elemento esencial también será totalmente personalizado.

¿Qué es el protocolo? La ceremonia religiosa, el lugar, el baile, la cena, todo será según los gustos de los anfitriones y no según las ideas de la generación anterior.

