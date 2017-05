Piden que Moreno Valle transparente recursos por promoción del libro

Aunque es válido que Rafael Moreno Valle quiera promocionarse a través de un libro, como el resto de los aspirantes presidenciales, también debería ser una obligación que el ex gobernador poblano transparente la inversión que ha hecho para posicionar su imagen en todo el País, consideró Juan Luis Avendaño Hernández, director del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

En entrevista con Poblanerías en línea, comentó que básicamente esa sería la pregunta que se debería hacer la sociedad, dado que por lo demás, es absolutamente legítima su publicación.

Mencionó que llama la atención el hecho de que tanto los ex presidentes, como algunos ex gobernadores busquen promocionar su administración a través de la publicación de un libro como normalmente ocurre en países como Estados Unidos, donde prevalece una cultura en la que se tiene sistematizada esta situación.

Las publicaciones de libros en México -dijo- no son comunes por varios factores que van desde la falta de lectura hasta el hartazgo que tiene la población con respecto a la clase política y más aún, cuando se trata de un contenido que tiende, únicamente, para hacer propaganda, como es el caso de Moreno Valle, quien desea la candidatura a la presidencia de la República.

La publicación es “una broma”

Para el académico, la publicación del libro “La Fuerza del Cambio” solo tiene fines electorales y lo calificó como “una broma”. Dijo que no es de sorprenderse que el libro tenga bajas ventas hecho que no ha de preocupar al ex gobernador poblano.

La finalidad del libro es que solo aparezca como un parapeto y como una plataforma para anunciar algunas hipotéticas buenas noticias de su gobierno y poder así seguir promocionado su imagen de cara a una contienda interna, la cual parece va perdiendo dentro del PAN”.

Hace unos días, Poblanerías en línea publicó que solo se habían vendido 14 ejemplares de “La Fuerza del Cambio” en la ciudad de Puebla.

En cuanto a los alcances mediáticos que podría alcanzar Moreno Valle con la promoción de este libro, Avendaño Hernández dijo que a pesar de toda la difusión que se ha dado para que en el país se conozca su imagen a través de la promoción de sus obras, poca gente lo conoce al interior del país.

Así, señaló que la estrategia del libro, es sin duda, posicionar la imagen de Moreno Valle y dijo que desde su punto de vista, el ex mandatario poblano, no solo tiene una imagen poco carismática o incluso rígida, sino además, no debería ser suficiente este gasto de publicidad, pues sus acciones de gobierno tendrían que hablar por él.

Se trató de un gobierno con muchos matices y muchas circunstancias de persistencia autoritaria, con violaciones a los derechos humanos y ello no le permite tener una gran promoción de su gobierno, así que frente a este déficit de buenas noticias en su gobierno, tiene que recurrir a este tipo de estrategias”.

Reiteró que el problema de este tema, es la millonaria inversión que se genera por la promoción de este libro, más allá de que solo haya vendido 14 ejemplares hasta la semana anterior, pues al final, no existe transparencia del origen de los recursos.

Es legítimo que quiera promocionarse al igual que el resto de los aspirantes presidenciales, lo que no lo es, que no rinda cuentas claras de los millonarios recursos que hace uso para su promoción personal”.

En cuanto al papel que asume el Instituto Nacional Electoral (INE), lamentó que la una autoridad sea deficiente, omisa y sobre todo, poca orientadora sobre qué hacen los precandidatos presidenciales con los recursos públicos.

Tenemos una autoridad electoral muy cuestionada, muy burocrática, y desgraciadamente es porque en un momento dado no se ha dado la transición democrática en las instituciones, vemos que es una autoridad sin capacidad para establecer reglas del juego claras y transparentes y promover que la lucha sea legítima de hombres y mujeres por la candidatura presidencial”.

Silencio del PRI

Juan Luis Avendaño Hernández sostuvo que el silencio de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante este tipo de hechos, ratifica que el llamado “PRIAN” es real.

Resulta muy claro y muy evidente que el PRI y el PAN son partidos políticos que en los últimos 20 años han gobernado el país, son dos institutos políticos que cada día se parecen más y es por ello que el propio Moreno Valle al ser ex priista, se siente cómodo en el PAN y más aún, muchos panistas más, se sientes cómodos haciendo alianzas y acuerdos legislativos con el PRI.

Mencionó que la transición de Zedillo a Fox, para rematar con Peña Nieto y pasando antes con Calderón, es una muestra de que “van de la mano”, por lo que no se descarta que sí sean reales esos acuerdos de los que habla entre el presidente Peña Nieto y Ricardo Anaya, dirigente panista.

Hablamos de dos partidos que han logrado concertar acuerdos políticos, para que uno u otro estén en el poder, alternándose razonablemente de una forma consistente, por lo que así es, el PRIAN existe al menos desde hace 20 años, al menos, con acuerdos sostenidos”.

“La Fuerza del Cambio” ha pasado desapercibido por los poblanos.

Desde su presentación, el pasado 26 de abril, el texto autobiográfico en el que se resumen los últimos seis años de gobierno, prácticamente no ha tenido ventas. Se esperaba que el libro no registrara altas ventas en la ciudad o en el estado, pues es considerado solo una vía de promoción, con miras al proceso electoral 2018.

