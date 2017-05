¿Por qué se visten tan extraño en la gala del Met de NY?

Un año más de la gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET), un año más de locos y extraños atuendos.

Este evento anual es un lugar donde se reúnen la industria de la moda y la del entretenimiento por una causa benéfica, reunir fondos para financiar los costos de la exposición de moda del “Instituto del Vestido”.

En esta gala, los invitados deben vestirse según el tema anual, es por eso que los artistas se visten de una manera tan “singular”.

Este 2017, la diseñadora elegida fue Rei Kawakubo. una modista japonesa que se olvida de las siluetas clásicas y se basa en formas rupturistas.

Algo más de Kawakubo

La visionario japonesa estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Keiō en Tokio; Sin embargo solo unos años después de graduarse empezó a trabajar en una compañía textil como estilista, ahí inició su interés por el mundo de la moda.

Fue en 1969, cuando Kawakubo fundó “Comme des Garçons”, una empresa dedicada a la moda femenina.

Años más tarde, su línea se expandió e incluyó ropa para hombres, abrió su primera boutique y para los 80 ya estaba mostrando su trabajo en pasarelas francesas.

El estilo de sus prendas no era convencional y desafiaba todas las reglas de la moda estilo occidental. La artista no diseña ropa, si no “objetos para el cuerpo”.

Sus diseños incluso han sido considerado como piezas arquitectónicas.

Su exposición “Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between” es lo nuevo en el Instituto del Vestido del MET.

Una característica peculiar de la exhibición es que no hay nada que explique las piezas, “no me gusta explicar la ropa (…) la ropa es como la ves y como la sientes”, dijo Kawakubo en 2013.

Los atuendos de la noche

Este año, la mayoría de los asistentes hicieron “su intento”, aunque las más ovacionados al pasar por la exclusiva alfombra roja fueron Rihanna y Katy Perry.

MET 👑 #BadGalRiRi #METqueen #Rihanna #METgala17 #Inspiration #Idol #TrendSetter #FashionIcon #BAE #Rihanna Una publicación compartida de EzRaStylez (@ezrastylez) el 3 de May de 2017 a la(s) 9:08 PDT

#КэтиПэрри @katyperry на церемонии 2017 MET Gala. Photo by @kevintachman #metropolitanmuseum #metgala#metgala2017 #metgala17 #fashion#vogue #voguestyle #voguemagazine #maisonmargiela #artisanalartistry #starstyle#мода #annawintur#bestdresses#балинститутакостюма#метгала#метгала2017#музейметрополитан#балинстутакостюма#метгала17#музейметрополитан#звездныйстиль#модныйпоказ Una publicación compartida de Красота мода полезные советы (@beautys_journal_) el 3 de May de 2017 a la(s) 7:20 PDT

#caradelevingne in #chanel #metgala17 #metropolitanmuseum #regram @celebrityglamcam Una publicación compartida de Katherine Elisabeth (@katherin2lisa) el 3 de May de 2017 a la(s) 3:50 PDT

#kyliejenner #kendalljenner #instalike #instagood #kuwtk #metgala #metgala2017 #metgala17 Una publicación compartida de @saintlaurent0930 el 3 de May de 2017 a la(s) 8:25 PDT

