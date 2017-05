¿Qué investigaba James Comey?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, despidió a James Comey, director del FBI, en medio de las investigaciones sobre los vínculos de la campaña de Trump con el gobierno de Rusia.

En el documento, el presidente justificó su decisión por recomendación de Jeff Sessions, fiscal general y Rod Rosenstein, asistente del fiscal general.

La decisión ha sido cuestionada por el Partido Demócrata que asegura que todo se trata de un encubrimiento y acusan a la Casa Blanca de interferir en la investigación de los nexos entre el Kremlin y el equipo de campaña.

En Twitter, Trump dijo que el ex director del FBI había perdido la confianza de casi todos en Washington y aseguró que le “agradecerán” el despido.

Comey lost the confidence of almost everyone in Washington, Republican and Democrat alike. When things calm down, they will be thanking me!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de mayo de 2017