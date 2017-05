Recetario para preparar un ‘cocktail’ de película

Existe un libro ideal para los amantes de las bebidas preparadas -“Cocktails of the Movies”- una guía ilustrada para preparar los cócteles más icónicos del cine.

El Cosmopolitan de Sex and the City, el Manhattan de Some Like it Hot, el White Russian de The Big Lebowsky y por supuesto el Martini “shaken, not stirred” de James Bond son algunas de las recetas que este libro contiene.

Las recetas vienen acompañadas de una ilustración de los personajes, la historia del origen de la bebida y una sinopsis del momento en que debutaron en pantalla grande.

“Cocktails of the Movies” es el pretexto perfecto para ponerse en los zapatos de las estrellas de cine y disfrutar “un buen trago”, después de un largo día de trabajo.

Un buen ‘cocktail’ revela la personalidad, gustos y peculiaridades de quien lo toma, por eso Hollywood los ha adoptado como un elemento importante en las películas.

Un villano, un loco, un depresivo no beberán nunca el mismo trago.

Foto: Cocktails of the Movies/Amazon

El recetario creación de Will Francis y Stacey Marsh ya está a la venta en Amazon y tiene un costo de 258.36 pesos.

