Reggaetón podría terminar con la música ranchera: Abaroa

Géneros musicales como la balada, el pop y el ranchero se encuentran en crisis ante la popularidad del reggaetón y los géneros urbanos, consideró Gabriel Abaroa, presidente de la Academia Latina de la Grabación.

Lo anterior debido a que existe “poca evolución” en estos ritmos. Comentó que la crisis que padecen estos géneros incluso podrían poner en riesgo su supervivencia.

En 2017, Abaroa dijo que quizá este 2017 las categorías para la música tradicional mexicana podrían desaparecer, esto debido a las pocas propuestas que se habían generado en los últimos meses.

Con el propósito de evitar que esto sucediera, la Academia Latina de la Grabación ayudó a la realización de alrededor de 27 proyectos de este género.

No podemos estar grabando discos de ranchero solo para que la categoría subsista. La pregunta es ¿qué está pasando que no se está grabando la música ranchera?, ¿por qué no hay escritores nuevos?, ¿por qué la música que seguimos escuchando es la de José Alfredo Jiménez?”, dijo en entrevista con El Universal.