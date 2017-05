Romero Hicks se “apunta” para ser candidato del PAN a la presidencia

Juan Carlos Romero Hicks, senador de la República, “ha levantado la mano” para ser candidato del Partido Acción Nacional (PAN) para la Presidencia de México.

Con el anuncio, ya son cinco los militantes del PAN que buscan ser el abanderado para las elecciones del próximo año.

En la competencia están Margarita Zavala, ex primera dama; Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla; Ernesto Ruffo, senador y Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, aunque es el único que no ha admitido sus aspiraciones.

Juan Carlos Romero Hicks

Al destaparse, Romero Hicks dijo “vamos a tener una competencia sabrosa”. Él es licenciado en Relaciones Industriales y tiene dos maestrías en Ciencias Sociales y Administración de Negocios.

También fue rector de la Universidad de Guanajuato y gobernador del mismo estado.

Margarita Zavala

Desde 2015, Margarita Zavala anunció sus intenciones de ser la candidata del PAN a la presidencia de México. A través de un video, dijo que encabezará un proyecto que congregue no solo a panistas, sino a ciudadanos.

Zavala, quien es abogada por la Escuela Libre de Derecho, también fue diputada federal de 2003 a 2006 y por ahora, es la favorita para ser la candidata.

Rafael Moreno Valle

Ex gobernador de Puebla, Moreno Valle anunció su intención de ser candidato durante una entrevista en televisión.

El poblano dijo que dedicará “cuerpo y alma” para conseguir la candidatura, pero hasta el momento no figura como uno de los aspirantes mejor posicionados.

Además, ha sido denunciado en materia electoral debido a la promoción de su imagen a través de entrevistas y la publicación de su libro “La Fuerza del Cambio”.

Ernesto Ruffo Appel

El senador ha dicho que con o sin el PAN, contenderá por la presidencia en 2018.

Ruffo fue el primer gobernador de alternancia en México, al ganar la elección en Baja California en 1989.

Es licenciado en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey y actualmente es vicecoordindador de Política Económica del PAN en el Senado.

Ricardo Anaya

El dirigente nacional del PAN no ha manifestado abiertamente su intención para ser el candidato y aunque ha dicho “estar enfocado en la elección de 2017”, su nombre figura entre los contendientes.

Los panistas han criticado su postura y demandan “imparcialidad” y piden no sea “juez y parte” en el proceso para elegir al candidato.

