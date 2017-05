Sony le dice adiós al PlayStation 3

¡Es oficial! Sony dejará de producir su popular consola de videojuegos “PlayStation3” para impulsar a su sucesora la “PlayStation 4”.

La PlayStation 3 (PS3) se lanzó el 11 de noviembre de 2006 en Japón, superando las 80 mil consolas vendidas en 24 horas, según estadísticas de Media Create.

Su sucesora, llegó a manos de los usuarios hasta noviembre de 2013, el objetivo de Sony era ofrecer una consola capaz de competir contra Xbox One y Wii U.

Sony tardó más de tres años en descontinuar la producción de su antigua consola, sus ventas superaron las 80 millones de unidades en todo el mundo, pues aunque al inicio no la recibieron bien, logró posicionarse entre las más populares.

PlayStation 3 tenía un rival difícil de vencer, el éxito de la PlayStation 2; sin embargo, poco a poco lo logró.

En su estreno la consola se ofrecía a un precio muy alto y su catálogo de juegos era de los menos atractivos en el mercado, así que el equipo de Sony puso en marcha una nueva estrategia para establecerse y no dejarse vencer ante el éxito de la competencia.

La empresa consintió a sus usuarios con títulos exclusivos de calidad: The Last of Us, God of War 3, Journey, entre otros.

La PlayStation 3 ya no se producirá, pero aún se podrá encontrar en el mercado.

Sony le apostará todo a la PlayStation 4, misma que ha vendido más de 50 millones de unidades en solo tres años, así que sus ventas podrían superar muy pronto a su antecesora.

