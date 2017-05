Trump presionó al FBI para no seguir investigación sobre Flynn y Rusia

La prensa estadounidense publicó este miércoles que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, violó y obstruyó la ley al pedir a James Comey, ex director del FBI, que cesara la investigación contra Michael Flynn y los nexos rusos.

El diario New York Times informó que con base en apuntes que Comey tomó de un encuentro con el presidente en febrero, Trump le pidió “espero que puedas dejar pasar esto”, aludiendo a los vínculos de Michael Flynn, ex consejero de seguridad nacional, con Rusia.

El impacto de esta información ha sido grande, sobre todo porque Trump despidió sin razón clara a Comey la semana pasada.

En un comunicado, la Casa Blanca negó que el presidente le haya pedido a Comey “ni a nadie que pusiera fin a la investigación, incluyendo cualquier investigación que involucra al general Flynn”.

Pero, en caso de que Trump haya pedido a Comey no seguir con la investigación, es una obstrucción a la justicia, contestaron los demócratas.

Analistas consideran que en caso de que se compruebe que Trump buscó interferir con la investigación, el presidente puede enfrentar el cargo por obstrucción. Sin embargo, para que la acusación prospere, habría que demostrar que tuvo intenciones de corromper la investigación, lo cual puede resultar difícil.

La controversia sobre los apuntes de Comey se une a la que causó el diario The Washington Post cuando publicó -hace unos días- que Trump reveló a Rusia información altamente clasificada sobre Estado Islámico.

Sobre esto, el presidente “defendió” su postura y aseguró tener el “derecho absoluto” de compartir información porque quiere que Rusia intensifique su lucha contra el Estado Islámico.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de mayo de 2017