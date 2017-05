“Wonder Woman” no llegará a Londres por ataque en Manchester

Warner Bros anunció que cancelaría el estreno de su nueva película “Wonder Woman” en Londres, debido al reciente ataque terrorista ocurrido en Manchester.

Nuestros pensamientos están con aquellos afectados por la reciente tragedia en Reino Unido. A la luz de la situación actual, no procederemos con nuestros planes para la premiere de Wonder Woman”, escribió la producción en un comunicado publicado por The Hollywood Reporter.