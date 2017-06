Mariana Zaragoza: la mexicana que modela para Chanel

Mariana Zaragoza, una mexicana de solo 17 años, es una modelo firmada por una de las agencias más importantes del mundo: IMG.

Dior, Acne Studios, Dolce & Gaban, Jeremy Scott y Chanel son solo algunas de las marcas para las que Mariana ha desfilado.

Precisamente, fue en un desfile de Chanel donde la mexicana sorprendió a Karl Lagarfeld, uno de los diseñadores más influyentes.

Lagarfeld quedó tan impresionado que incluso se acercó a felicitar a la mexicana.

Otro de los eventos importantes donde la modelo ha participado es el desfile de Proenza Schouler.

No hice un casting como tal con Proenza pues ya me había tocado conocer a los diseñadores en una ocasión que hice looks para ellos en su estudio, cuando apenas empezaban a armar la colección. Fue también una experiencia padrísima. Así que esta vez, ellos me bookearon directamente, sin casting”, dijo la modelo en entrevista para Vogue.