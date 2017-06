México necesita más mujeres dirigiendo orquestas: Martha Placeres

En México hay muy pocas mujeres que son directoras de orquesta. Existen muchas personas que les causa “cierto conflicto cultural” ver a una mujer dirigiendo, ya que no es algo que regularmente se vea y piensan que solo es un puesto para hombres, opinó Martha Placeres, actual directora de orquesta de la Universidad de Washburn en Kansas, Estados Unidos.

En entrevista con Poblanerías en línea, la músico poblana comentó que a lo largo de su trayectoria se ha enfrentado a orquestas que le dicen que “es la primera vez” que son dirigidos por una mujer.

Un reto común al que nos enfrentamos las directoras es que digan ‘bueno es mujer, ¿realmente sabrá lo que está haciendo?’. Me ha tocado esa parte y he tenido que probar que he estudiado, que me he esforzado para llegar a donde estoy y poder decir ‘pues sí soy mujer pero eso no quiere decir que no sea músico, sí sé lo que estoy haciendo y tengo la oportunidad de aportar musicalmente a esta orquesta’”.