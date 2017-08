5 riesgos de tener sexo en la playa

Es común que durante el verano las parejas deseen tener más sexo que de costumbre. Una de sus fantasías es practicar relaciones sexuales en medio de la arena de la playa.

Sin embargo, la ginecóloga Melissa Wolf, en su libro “Do You Have a Tipped Uterus: 69 Things Your Gynecologist Wishes You Knew”, explicó que tener un encuentro íntimo en la playa puede presentar varios riesgos para la salud. Algunos de ellos son:

Riesgo de infección

Tanto en el agua de la playa como en la de ríos o lagos habitan millones de bacterias. En el caso de las piscinas destacan los hongos. Dentro del agua es probable que exista una rotura de preservativo debido a la fricción del agua, algo que aumentaría el riesgo de enfermedades de transmisión sexual.

Daños en la piel

Incluso aquellas playas que tienen arena suave pueden provocar daños severos en la piel como rozaduras.

En su libro, Wolf explica que el frotamiento contra la arena puede ocasionar hinchazón, inflamación, ardor, enrojecimiento e incluso erupciones cutáneas.

Picaduras de insectos

Aunque es más común que haya insectos en zonas de montañas o campo, en la playa puede haber desde moscas de arena hasta pulgas, por lo que se pueden sufrir picaduras en zonas genitales.

Sequedad

Tener sexo en el agua de mar no aumenta la humedad ni lubrica, sucede todo lo contrario. El agua puede ocasionar que el encuentro íntimo sea irritante en lugar de placentero.

Ser arrestados

Tener sexo en un lugar público como lo es la playa, implica un delito de exhibicionismo y puede terminar en un arresto por infringir la ley.

