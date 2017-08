Ángel Rodrigo, el cantante que busca rescatar el romanticismo en Puebla

Ángel Rodrigo, conocido también como “La voz romántica de Puebla”, es un cantante de trova y balada, que busca que a través de sus canciones no se pierda el romanticismo y el enamoramiento en las personas.

Deseo que no se olvide el romanticismo, diría Pedro Fernández ya nadie escribe cartas o da rosas, ya es muy difícil encontrar que te llamen para una serenata para conquistar a alguien, eso es muy raro y se está perdiendo y eso es lo que busco que la gente se enamore y dedique canciones de amor”.

El músico poblano comenta a Poblanerías en línea, que así como hay muchos niños que desean ser de grandes policías o bomberos, él deseaba en su niñez ser cantante.

Desde los 9 años inició cantando en un coro de la iglesia, pero fue al cumplir 15 años de edad que inició su trayectoria formal, platica que su primer escenario fue un camión y desde ahí se le fueron abriendo puertas en restaurantes, la Casa de la Cultura, el zócalo de Puebla y palenques. Ha tenido la oportunidad de viajar y presentarse en estados como la Ciudad de México, Oaxaca y Veracruz.

Se inclinó por la trova desde que cantaba en el coro, esto debido a que los jóvenes que lo dirigían tenían gusto por escuchar música romántica y fue desde ahí que tuvo una conexión con ese estilo musical. Posteriormente, entró a estudiar música en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Actualmente se encuentra grabando un disco, el cual contiene 10 canciones, 2 de ellas son inéditas.

Una de esas canciones es autoría de una señora que conocí cantando y me dijo que tenía unos poemas y le dije si podía verlos, me gustaron y le dije que le acomodara algunas cosas para que fuera una canción” comenta.

Difícil trascender en Puebla

Hablando sobre las oportunidades y el tipo de público que existe en Puebla, Ángel dijo que es difícil trascender como músico en la entidad, ya que hay pocas oportunidades y las personas son exigentes.

Yo no soy una persona que tenga mucho dinero, yo soy de clase media y me subía a cantar a los camiones por necesidad, es muy difícil para alguien como yo trascender porque no tienes el dinero para hacer un disco o pagar publicidad. La gente poblana es difícil de conquistar, son muy exigentes porque cuando por ejemplo te subes a un camión la gente no se espera que cantes bien, entonces por lo regular te ignoran, la gente es muy complicada”.

El cantante dijo que ha visto que recientemente las personas prefieren escuchar reggaetón que música romántica o trova, considera que esto podría suceder por las palabras extrañas que muchas veces contienen las letras de las canciones.

Hacer sentir bien a las personas, su mejor pago

A pesar de esto, la respuesta del público es su principal motivación para seguir adelante en esta profesión, pues ha tenido la oportunidad de que personas se le acerquen a felicitarlo por su trabajo.

La gente en Puebla sí es complicada, pero cuando haces algo bueno sí lo sabe reconocer y lo expresa de la mejor manera ya sea con un aplauso o se acerque a ti directamente a felicitarte y decirte que cantas muy padre”.

El hecho de conseguir que alguien se sienta bien o alegre con sus canciones es uno de los mejores pagos que Ángel puede recibir.

Hay gente que sale de su casa preocupada, enojada o con problemas y cuando tu cantas hay gente que te dice ‘oye me hiciste el día, cantaste y me motivaste y te lo agradezco’, ese hecho de hacer sentir bien a alguien me motiva a seguir haciendo esto”, comenta.

Para él, la clave para poder destacar en la música es estudiar y practicar mucho para mejorar la técnica, así como no darse por vencido a la primera que algo difícil se presente.

A aquellos jóvenes y personas que desean dedicarse a la música pero aún no se atreven a hacerlo, el joven poblano les dice:

A aquellos que les digan que se van a morir de hambre, es cierto pero solo al principio, porque inviertes tiempo, dinero en instrumentos, etc; pero después ves la recompensa, si tú tienes un sueño no te des por vencido a pesar de que la gente te diga lo contrario, también debes de estar consciente de tener talento eso también es algo importante, no engañarse”.

POB/IIAL