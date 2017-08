Charlotteville en estado de emergencia por ataques racistas

Terry McAuliffe, gobernador de Virginia, declaró estado de emergencia tras los disturbios que se han venido presentando desde el 12 de agosto entre grupos de supremacistas blancos.

La movilización en Charlottesville, llamada “Unite the Right” (Derecha Unida) pretendía manifestarse en contra de la propuesta para retirar la estatua del General Robert E. Lee, quien luchó en la guerra civil de Estados Unidos en el bando de los Estados Confederados, favorables a la esclavitud.

Antes de comenzar la marcha, grupos defensores de los derechos humanos protestaban contra los supremacistas blancos cuando un automóvil los embistió, asesinando a una persona e hiriendo a otras 19.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, condenó la violencia pero se abstuvo de denunciar explícitamente a la extrema derecha, posición que fue criticada por la mayoría de la clase política, entre ellos: Barack Obama, Hillary Clinton, Nancy Pelosi, Orrin Hatch y Marco Rubio.

Una de las críticas más duras la hizo Cory Gardner, senador republicano por Colorado quien escribió en su cuenta de Twitter: “Señor presidente, debemos referirnos a la maldad por su nombre”.

Mr. President – we must call evil by its name. These were white supremacists and this was domestic terrorism. https://t.co/PaPNiPPAoW

— Cory Gardner (@SenCoryGardner) 12 de agosto de 2017