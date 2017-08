Condones moleculares hechos con aloe vera y diente de león

En los últimos años han creado diversos tipos de condones, con texturas, colores y sabores. Recientemente investigadores estudian la posibilidad de crear un preservativo con aloe vera o diente de león.

Polina Lishko, profesora asistente de biología celular y molecular en el campus Berkeley de la Universidad de California, explicó que ambas plantas contienen compuestos químicos conocidos como lupeol y pristimerin, los cuales muestran potencial para ser “condones moleculares”.

Añadió que en pruebas que han realizado, han podido observar que dichas sustancias no matan a los espermatozoides pero sí reducen su capacidad de movimiento y como consecuencia su impulso hacia el óvulo, lo que evitaría la fertilización.

Los autores de la investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, indican que los dos químicos actúan como virtuales condones moleculares

En los experimentos realizados se encontró que el uso de estos condones no genera efectos dañinos o secundarios en el organismo, como sí lo hacen algunos anticonceptivos hechos a base de hormonas.

Estos ‘condones moleculares’ se asimilan a otros métodos anticonceptivos químicos, pero son mucho más amigables con la salud de la mujer; pues no son disruptivos con los procesos biológicos de los seres humanos y no atacan al aparato reproductor femenino”, asegura un artículo publicado en El Informador.

Debido a lo anterior, los compuestos podrían ser usados como anticonceptivos antes o después de una relación sexual, incluido parche en la piel, uso de emergencia o anillo vaginal.

Uno de los inconvenientes económicos de los “condones moleculares”, es que a pesar de que la dosis para que ambas sustancias funcione como condones molecular es baja, también está en bajas concentraciones en las plantas de donde se extraen.

POB/IIAL