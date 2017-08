Defraudados de Bampeco siguen sin recibir su pago, acusan omisión del gobierno

Después de 4 años y medio y pese a que suman hasta el momento 14 las invitaciones emitidas por el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago) al Gobierno de Puebla, hasta el momento alrededor de 500 personas de la región de Tehuacán, las cuales el 80% son ancianos, no han recibido su pago del fraude de 90 millones de pesos, cometido por Caja de Ahorros y Servicios “Bampeco”.

En entrevista con Poblanerías en Línea, Romualdo Ramírez Vaquero, representante de los defraudados de la Caja de Ahorros y Servicios “Bampeco”, dijo que las autoridades poblanas les han cerrado toda posibilidad de diálogo.

Tengo la esperanza que se pueda lograr al fin la tan esperada firma del convenio, la semana pasada estuve en la Ciudad de México en las oficinas de Fipago, porque me mandaron a traer para preguntarme la razón del porque este tema no avanza, ya que en otros estados de la República los convenios se firman a la tercera o cuarta invitación y aquí en Puebla ya van 14 invitaciones y no se muestra voluntad política para resolver esta problemática social”, dijo.

Aseguró que este grupo de defraudados se ha tenido que enfrentar también a la ineficiencia de algunos funcionarios de la actual administración estatal, particularmente de la Secretaría General de Gobierno (SGG) encabezada por su titular, Diódoro Carrasco Altamirano.

Recordó que hace 4 años y medio en Tehuacán, la Caja de Ahorros y Servicios “Bampeco”, fue cerrada y clausura por la Fiscalía General del Estado, en ese entonces, Procuraduría General de Justicia (PGJ) y desde esa fecha, se empezaron a dar a la tarea de ver a qué instancia estatal o federal o incluso municipal, podían acudir para tratar de recuperar “algo” de lo que les habían defraudado.

El quejoso, expuso que actualmente la propia Fiscalía tiene bajo su poder alrededor de 20 propiedades esta Caja de Ahorro, así como casas, terrenos, una avioneta, cuentas de ahorro, cuentas de inversión.

Dijo que afortunadamente encontraron el Fideicomiso Pago, (Fipago) el cual es una instancia que fue creado por el Gobierno Federal, específicamente para personas que hubieran sido defraudadas por Cajas de Ahorro que estuvieran en trámites o bien ya estuvieran trabajando conforme a los lineamientos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Explicó que desde hace 3 años y medio cumplieron con todos los trámites que el Fipago les solicitaba para firmar un convenio con el Gobierno del estado, en el cual se les pudiera regresar a los defraudados el 70% de un máximo de 240 mil pesos, es decir, si alguien tenía un millón de pesos, lo máximo que podrá recuperar es 169 mil 999 pesos, o bien si tenía 50 mil pesos ahorrados, lo máximo que va recibir es 35 mil pesos.

Lamentó que en este caso de los defraudados de Tehuacán, entre el 80% y 90% de ellos son ancianos que dependían de lo que les daban de intereses para el pago de sus tratamientos clínicos, propios de su edad avanzada.

También recordó que desde octubre del 2016, el Fideicomiso Pago le envió al gobernador en turno -Rafael Moreno Valle- alrededor de 12 invitaciones para que firmara el convenio y no se pudo cobrar.

Vino el cambio de administración –añadió- y hasta el 19 de julio el propio Fideicomiso Pago ya había enviado 3 invitaciones a José Antonio Gali Fayad y desde el 7 de febrero, que fue la primera de las 3 invitaciones, hasta el momento no ha habido ningún tipo de respuesta.

En términos generales es todo a lo que nos hemos tenido que enfrentar, simplemente nos mandan a un callejón sin salida, solos nos dicen ‘váyanse allá hasta el fondo en esa puertita ahí le van a resolver, llego ahí y me dicen que no tienen la llave…y ahí voy de regreso y me dicen que no, que ellos la tienen, ahí voy de nuevo… así nos han tenido desde hace cuatro años”.