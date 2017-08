Disney creará su propia plataforma de streaming

La compañía de Disney anunció que lanzará su propia plataforma de streaming a nivel mundial, la cual entrará en efecto en dos años.

Este martes 09 de agosto, Disney informó que retirará sus contenidos de Netflix en Estados Unidos para crear su propio servicio de streaming, uno que estará enfocado a la ficción y otro que tendrá contenido deportivo de ESPN.

En los últimos años, el mercado de streaming ha crecido exponencialmente, por lo que muchas empresas como HBO, Amazon, Facebook y YouTube han creado su propia plataforma para subir sus contenidos especiales o series originales.

La entrada de la firma de Mickey Mouse a este mercado representará un movimiento que afectará principalmente a los usuarios estadounidenses en 2019.

La empresa apostará porque sus futuros suscriptores vean sus nuevas películas y series en directo, entre ellas se encuentran Toy Story 4, la secuela de Frozen o el live action de El Rey León. Además, incluirá el contenido de Disney Channel, Disney Junior y XD.

De acuerdo con datos de The Competitive Intelligence Unit (CIU), en México, se registran 7.4 millones de usuarios de las plataformas Over The Top (OTT), lo cual representó un incremento anual del 25.6 por ciento al cierre de julio.

En 2015, Netflix, Claro Video, Google Play, Klic y HBO cubrían la demanda de suscriptores, sin embargo, este año, Blim, Fox Play, Mubi, Filmin Latino y Amazon Prime Video intentan captar parte del mercado.

Una de las principales apuestas para estas compañías son las producciones originales o preestrenos en las OTT antes que en los servicios por cable, por lo que se mantienen optimistas ante el aumento de la demanda del servicio de streaming.

En México, los competidores más fuertes que tendrá la plataforma de Disney será Netflix y Fox Play.

