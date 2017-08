El Chapo busca la anulación de su proceso en NY

Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’, líder del Cártel de Sinaloa, busca que su proceso judicial en Nueva York sea desestimado debido a irregularidades en su extradición desde México. Los abogados del Chapo en el caso, Michelle Gelernt y Michael Schneider, han completado formas legales para proceder contra su encarcelamiento en Brooklyn.

Lo que argumenta la defensa de Guzmán Loera tiene dos vertientes. La primera, que el gobierno mexicano había autorizado su extradición a Texas o California y que, en el último momento, fue trasladado a Nueva York. Por lo tanto, dicen los abogados, El Chapo debe ser juzgado en alguno de estos estados.

El segundo aspecto es que la fiscalía estadounidense quiere incautarle al capo mil 400 millones de dólares por sus actividades criminales. Gelernt y Schneider advierten que en el expediente de extradición no se hizo referencia a la incautación de bienes, por lo que promover esta acción no tiene sustento legal. Además, según lo publica The New York Times, las autoridades no han encontrado “la pista del dinero” en instituciones financieras.

De cualquier manera, incluso si el juez Brian M. Cogan, quien preside el caso contra el Chapo decide anular el proceso, Guzmán Loera podría ser juzgado en alguna otra demarcación y enfrentar cargos con sanciones equivalentes a la cadena perpetua.

Hasta ahora, la fecha de inicio del juicio contra el narcotraficante sigue estando programada para el 16 de abril del 2018. El criminal mexicano, de 60 años, está acusado de infiltrar al menos 200 toneladas de cocaína en los Estados Unidos, país al que llegó en enero de este año.

Antes, el Chapo estuvo preso en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México. Fuerzas de seguridad en el país lograron su tercera captura en enero del 2016, tras fugas con tintes cinematográficos.

