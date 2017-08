El Hashtag celebra sus 10 años

El famoso Hashtag cumple 10 años de movilizar a internet y posicionar día a día los temas más relevantes en el mundo.

La popular etiqueta en las redes sociales cumple 10 años y como tal, fue celebrada como se debe por Twitter con un emoji. Se trata del símbolo “#” que se ha encargado tanto de informar, como hacer reír en la red twitter principalmente, pero no dejando de lado las redes Facebook e Instagram, quienes también lo han utilizado como una herramienta para poder crear links a imágenes similares y poder crear una red y ser parte de ella.

Hablando sobre la historia de este famoso símbolo, es importante mencionar a su creador, Chris Messina, quien se dedica a diseñar redes sociales en Estados Unidos. Para el 23 de agosto de 2007, Chris sugirió la creación del Hashtag como una manera de reagrupar todos los mensajes que hablan del mismo tema y evitar un caos en la acumulación de mensajes diferentes.

La idea es que al momento de compartir las palabras clave con un # antes, hace que estas se intercambien a diario y se haga una “limpieza” para poder volver a empezar un tema nuevo.

Diferentes movimientos se han echo a partir del hashtag, ya que muchos famosos han prestado sus cuentas para poder unirse a distintos movimientos como: #JeSuisCharlie (5 millones) #OccupyWallStreet, #BlackLivesMatter, mostrando su apoyo y causando diferentes emociones alrededor del mundo, al igual que uniendo a más personas.

Pero no todo es serio, el hashtag también ha sido parte de momentos bastante humorísticos en la historia de las redes, tales como #IceBucketChallenge, #Trump, Game of Thrones también ha sido un tema muy debatido al igual que Pokemon Go.

En este año 2017, ha existido una variedad de diferentes temas para comentar, pero lo más importante, diferentes temas por los cuales unir a una sociedad.

