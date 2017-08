Harvey entrará a Texas como huracán categoría 3

El huracán Harvey tocará tierra en el estado de Texas como huracán categoría 3, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) en su último boletín.

Harvey se encuentra a 297 kilómetros al sur de Corpus Christi y de Puerto O’Connor; su avance es de casi 17 kilómetros por hora.

#Harvey will bring catastrophic & life-threatening storm surge & rainfall flooding, as well as strong winds to Texas https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/6r60zIIGmP

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 25 de agosto de 2017