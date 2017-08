Houston vive la inundación “más devastadora” de su historia tras el paso de Harvey

El huracán Harvey ha causado la “inundación más devastadora en la historia de Houston”, así lo considera el meteorólogo Steve Bowen al evaluar la emergencia que vive la ciudad.

Houston, la cuarta ciudad más importante de Estados Unidos, fue azotada por las tormentas y vientos provocados por Harvey durante toda la madrugada del sábado.

“Estamos viendo niveles de lluvia sin precedentes”, mencionaron, pues han caído más de 60 centímetros de lluvia y las autoridades dicen que es la mitad de lo previsto para los siguientes tres días.

Desde el sábado, autopistas, avenidas principales y calles quedaron bajo el agua. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos dijo que la intensidad de esta lluvia “está más allá de lo que se había experimentado antes”.

Watch as #Harvey moves over #Texas in this #GOES16 geocolor loop from 8/25-26. Get the latest forecast information @ https://t.co/t7tKtPbAJ4 pic.twitter.com/D2h6W8wy4r

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) 26 de agosto de 2017