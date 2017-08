Investigadores de México y Estados Unidos desarrollan una “ventana al cerebro”

En 2015, investigadores de México y Estados Unidos iniciaron el proyecto binacional Synthesis of Optical Materials for Bioapplications: Research, Education, Recruitment and Outreach (SOMBRERO), con el fin de crear una “ventana al cerebro” que permita estudiar padecimientos cerebrales.

El proyecto, que durará cinco años, cuenta con una inversión mayor a los seis millones de dólares aproximadamente y es cofinanciado por la National Science Foundation, de Estados Unidos, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de México.

En la investigación participan la Universidad de California en Riverside, el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE), el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM.

El objetivo de SOMBRERO es desarrollar un implante craneal basado en un material óptico y biocompatible que permita a un neurocirujano realizar una inspección visual del tejido cerebral para diagnosticar y tratar una lesión cerebral mediante herramientas basadas en Óptica y Fotónica, explicó en una entrevista, el Dr. Santiago Camacho López, investigador del CICESE y líder del proyecto en México.

El investigador aseguró que este método no invasivo presenta varias ventajas en comparación con los métodos tradicionales de tratamiento de estas lesiones, ya que el implante es transparente y puede quedarse en el cráneo de manera permanente, evitando la manipulación física del tejido cerebral, daños físicos e infecciones bacterianas que se puedan generar cuando se hace una craneotomía.

La labor que realiza el CICESE en el proyecto es el procesamiento láser del implante craneal; el INAOE se encarga de visualizar y monitorear el cerebro de manera no invasiva utilizando técnicas ópticas; la participación del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM está relacionada con el desarrollo de dispositivos de fibra óptica y dispositivos fotónicos que puede ser útiles en algún tratamiento de padecimientos cerebrales por medio de la ventana al cerebro.

