Los videojuegos podrían ser disciplina olímpica

El alemán Thomas Bach, presidente del Comité del Olímpico Internacional (COI), aseguró ante la prensa China durante su visita, que el organismo deportivo olímpico está considerando incluir los deportes electrónicos como disciplina olímpica, siempre con la condición de que estos no sean violentos.

El motivo de la visita del presidente del COI a china fue para conocer los avances que se han realizado en el país para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno en 2022 en Pekín.

Sobre la posibilidad de videojuegos en los juegos olímpicos el dijo: “Queremos promover la no discriminación, la no violencia y la paz entre los pueblos, algo que no se corresponde con videojuegos en los que existe violencia, explosiones o muertes, así que hay que trazar un límite claro”.

La intención de este plan es, principalmente acercarse a los Millennials y a la generación Z que crecieron más familiarizados con videojuegos y pasan gran parte de su tiempo libre jugando y perfeccionando sus técnicas.

El crecimiento abismal de los videojuegos en los últimos años ha sido impresionante, ya que llega a ser parte de un estilo de vida para muchos jóvenes y adultos que se sienten identificados y que muchas veces experimentan una gran relajación después de un día pesado al prender sus consolas.

No es la primera vez que esta iniciativa ha surgido dentro del organismo de los deportes. y para los juegos asiáticos de 2018 y 2022 es casi un hecho que esto sucederá, aunque aún queda por confirmar si esto será solamente un deporte de exhibición o uno de los deportes oficiales de los juegos, entre otros puntos.

Aún quedan muchos detalles por perfeccionar como la manera en la que se elegirán los rivales para cada competidor, formalizar aspectos como la constante lucha anti dopaje al igual que en las demás disciplinas, así que se espera que esto tomará su tiempo.

