Odebrecht pagó 10 mdd en sobornos a Emilio Lozoya, aseguran ex directivos

Tres ex directivos de la empresa Odebrecht, en declaraciones ante la justicia brasileña, aseguran que Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) recibió sobornos por 10 millones de dólares a cambio de su apoyo para obtener contratos de obra público en México.

Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva, ex directivos de Odebrecht, dieron datos sobre los sobornos pagados a funcionarios mexicanos, informó Quinto Elemento Lab y publicó la Revista Proceso y Aristegui Noticias.

Ante estas declaraciones, Emilio Lozoya negó haber recibido dinero.

En la publicación de Aristegui Noticias, el abogado Javier Coello, defensor de Lozoya, indicó que su cliente nunca ha recibido dinero de Odebrecht.

Yo lo único que les digo es que mi cliente y mi amigo no recibió un solo peso. Él me lo ha dicho, me lo ha jurado y me lo ha probado”.