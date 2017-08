Puebla desperdicia hasta 1,500 toneladas de alimentos cada día

Al día, en Puebla se desperdician de 1,400 a 1,500 toneladas de alimentos, entre frutas, verduras, cereales y carne, lo que representa el 5% de la pérdida nacional, informó José Miguel Rojas Vértiz Bermúdez, director general del Banco de Alimentos local.

Con dos terceras partes de estos productos se lograría erradicar la pobreza alimentaria, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para 2015 indican que en la entidad existen un millón 487 mil personas con carencias alimentarias, que representan al 24% de la población total.

De las miles de toneladas de comida que se desperdician al día en Puebla, el Banco de Alimentos solo logra recuperar un 3%, con lo cual arma despensas para entregar de forma directa a personas necesitadas, además reparte una parte a asilos y otros lugares de asistencia.

A su vez la nutrióloga Daniela Ramos Jiménez recomendó que las personas compartan la comida para evitar que se tire, también valorar cuánta hambre se tiene o si es más antojo ya que muchas veces se pide mucha comida pero se come poco.

Toneladas de comida a la basura

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), México es uno de los tres países latinoamericanos donde más se desperdician alimentos con pérdidas de 10 millones 431 mil toneladas al año.

Arriba de México solo se encuentran Argentina, con 16 millones de toneladas de alimentos acaban en la basura, y Brasil, con pérdidas por 14,6 millones de toneladas de alimentos anuales.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), los 10.4 millones de toneladas de comida desperdiciada representan el 37% de los alimentos que se producen en el País y ayudarían a más de 7 millones de mexicanos que padecen hambre.

De acuerdo con el Director General del Banco de Alimentos Puebla si se apilaran las cajas de jitomate que se desperdician al año se alcanzaría diez veces la altura de la Torre Latinoamericana, con la leche que se tira a la basura se llenarían 400 albercas olímpicas y con el pan que no se consume se construirían siete estadios de futbol.

23 años recuperando alimentos

Después de 23 años de trabajo, el Banco de Alimentos de Puebla ha logrado recuperar de mil a 1,300 toneladas de alimento al mes, esta cantidad representa solo el 3% de los productos que se tiran a la basura.

El director de la institución dijo en entrevista con Poblanerías en líena que el principal reto durante de los 23 años que llevan operando es la logística: que los alimentos lleguen en buenas condiciones a las personas necesitadas.

Todos los días, desde las siete de la mañana, los 37 trabajadores recogen alimentos en 120 puntos, que van desde empresas, centrales de abasto y tiendas de autoservicio. Después los productos se llevan a la bodega que tiene el banco en el municipio de Coronango.

En las instalaciones, los 230 voluntarios, que a su vez son beneficiarios, arman paquetes de despensas con frutas, verduras, pan y otra clase de productos que les hayan donado, para que se distribuyan en los lugares donde hay pobreza alimentaria.

En total el Banco de alimentos atiende a 80 mil personas por semana, a través de 144 puntos de entrega en 42 municipios del estado –tanto en la zona metropolitana de Puebla, como en las sierras Negra y Norte– y repartiendo alimentos a 72 instituciones de beneficencia

Para septiembre de este año, el Banco de Alimentos abrirá una nueva bodega, ubicada también en Cuautlancingo, gracias a la aportación de recursos federales.

Desperdicio por mala planeación

En su informe Pérdidas y desperdicio de alimentos en América Latina y el Caribe 2015, la FAO señala que el 28% de los alimentos se desperdician en la producción, 6% en el procesamiento, 22% en el almacenamiento, 17% en la distribución y 28% en el consumo.

Rojas Vértiz Bermúdez explicó que buena parte de los alimentos que se desaprovechan es porque ya no pueden ser comercializados, también porque a las empresas o productores les resulta más caro trasladar los productos a donde se encuentra la gente necesitada, que tirarlos.

Añadió que en el consumo los alimentos ya preparados, los cuales ya no pueden recuperar, se tiran debido a las grandes de porciones de comida que se sirven en los establecimientos.

Por su parte la nutrióloga Daniela Ramos dijo en entrevista con Poblanerías que gran porcentaje de la comida que se va a la basura se debe a la mala planeación de los comercios, ya que muchos no tienen estandarización de las recetas para definir con exactitud cuánto se necesita de cada uno de los ingredientes.

En algunos tipos de servicios, dijo, como los bufetes, no se puede pedir la comida para llevar y eso genera que de una a tres toneladas diarias de comida en excelentes condiciones se tiren a la basura.

Ante esta situación, la especialista recomendó a las personas reconocer cuánta hambre se tiene al momento de pedir la comida, para compartir con alguien más en caso de que las porciones sean muy grandes o solo pedir la comida que se consumirá en ese momento.

Otro consejo es hacer la planeación de la semana al momento de ir al mercado o supermercado, esto para no comprar alimentos de más que al final no se consumirán y se tirarán. Además de no ir con hambre a comprar porque lo más común es que se adquieran más cosas por antojo y que en lugar de comer lo que se tenía planeado se consuma otra cosa, generando más desperdicio.

