¿Qué le pasa al cuerpo después de tener sexo?

Estudios revelan que las relaciones sexuales son buenas para el organismo, no solo por el placer que causan, sino también porque tienen muchos beneficios para la salud, por lo que expertos aseguran que para obtener buenos resultados es necesario tener sexo frecuentemente.

Los efectos positivos que el sexo puede aportar al estado de ánimo y físico son diversos. Distintos centros especializados en el tema, sostienen que la actividad sexual puede hacer que desaparezcan diversas molestias como la migraña.

De acuerdo con estudios realizados, el sexo estimula la secreción de oxitocina, que permite aumentar la conexión entre las personas, además de que se libera dopamina, la cual activa los centros de recompensa del cerebro, ocasionando satisfacción y cercanía con la pareja.

También, al tener relaciones sexuales, los vasos sanguíneos se ensanchan y con ello, la cara y las mejillas lucen más rosadas.

De igual manera, el flujo de sangre aumenta, lo cual es bueno para la salud cardiovascular porque disminuye la presión arterial y activa la circulación sanguínea.

Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, demostró que durante seis minutos de sexo se queman 21 calorías y durante media hora casi 100 calorías.

Por otro lado, el sexo permite liberar testosterona y DHEA (dehidroepiandrosterona), que actúan protegiendo el músculo cardíaco.

Durante el orgasmo, los músculos del piso pélvico se estiran y contraen involuntariamente para ayudar a estimular la satisfacción sexual y el placer.

Asimismo, el orgasmo produce un aumento de prolactina, una hormona calmante que permite la relajación del cuerpo.

Otros estudios señalan que el sexo reduce los niveles de estrés y ansiedad por la disminución de la segregación de cortisol, la hormona del estrés.

Por ello, si se practica habitualmente el sexo, el efecto puede prolongarse por más tiempo.

POB/VSV