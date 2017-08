Steve Bannon fuera de la Casa Blanca

Steve Bannon, principal asesor de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ya no será el estratega en jefe de la Casa Blanca.

Sarah Huckabee Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que Bannon y John Kelly, jefe de gabinete, acordaron que este viernes sería su último día.

El diario The New York Times informó que Trump había despedido a Bannon; sin embargo, hay fuentes que señalan que fue Bannon quien decidió renunciar.

Los periodistas Jim Acosta de CNN y Jonathan Swan de Axios tuitearon que Bannon había sido despedido.

Bannon was supposed to be fired two weeks ago I’m told. But was given the option to resign. Make no mistake Bannon was forced out.

— Jim Acosta (@Acosta) 18 de agosto de 2017