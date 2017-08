“Tacos de la güera”, 59 años degustando el paladar de los poblanos

El pasaje del Ayuntamiento, ubicado entre Av. Palafox y Mendoza y la Av. 2 Oriente, ha sido testigo de infinidad de historias; entre ellas, la de doña María Joaquina.

Junto con el zócalo de la Ciudad y la Catedral es un lugar que ha sido caminado por poblanos y turistas durante generaciones. Adornado con enormes vitrales estilo art nouveau que custodian ambas entradas, siempre ha sido un espacio comercial, diversos negocios de un sinfín de giros han sido establecidos en este espacio. Antiguamente se podía ver una bolería de zapatos, revistas y periódicos o una casa de cambio, actualmente hay negocios de cadenas internacionales, de curiosidades, peluches, encendedores y una zapatería.

También conocidos como “Tacos de la güera”, desde hace 59 años doña María Joaquina Armenta Urbano se levanta todos los días a las 3:30 horas a guisar y a primera hora de la mañana se encuentra lista en el costado norte del Pasaje del Ayuntamiento, del lado de la 2 oriente.

A su edad mantiene la energía de la juventud “Yo me dedico a trabajar, a la comida, me he dedicado siempre a mi trabajo, tengo diez hijos y los he mantenido con mi trabajo”.

Desde temprana hora y acompañada de su hija Maricela llega a su tradicional lugar, a más tardar a las tres de la tarde ha vendido todo. Acude puntual de lunes a sábado sin excepción, desde que inició este negocio.

Doña María, quien es originaria del Municipio de Libres, se muestra orgullosa por haber sacado adelante a su familia

Ninguno me salió malo, ninguno me ha salido drogadicto. Yo les he enseñado a trabajar, a respetar a la gente y a seguir un buen ejemplo, como es el mío”, comentó.

Ella sabe que las mujeres tienen la capacidad de desarrollarse personalmente y profesionalmente, ya sea si estudiaron o sí se dedica a algún negocio, no deben depender de alguien para hacer su vida.

No porque no tengamos el esposo no podemos salir adelante por nuestros propios medios… yo no fui una mujer estudiada, yo mi profesión me la hice sola”.

Tiene diez hijos, 4 mujeres y seis hombres. Los primeros 8: Araceli, Alfonso, Arminda, Arturo, Armando, Alicia, Abelardo y Adolfo y posteriormente Alfredo y Maricela.

El inicio de un negocio

Inició su negocio en la antigua Central de Abastos –cuando se encontraba en la 3 oriente- después en el zócalo, posteriormente en el Pasaje del lado de la entonces Avenida Maximino Ávila Camacho y actualmente del lado de la 2 oriente.

Cuenta que un día iba pasando por el zócalo y aún traía mercancía, una señora se le acercó y le pregunto qué llevaba y la llevó a vender con los trabajadores del periódico El Sol de Puebla. Posteriormente, en 1966, conoció al señor Arnaldo Fernández, que en aquel entonces tenía una agencia de El Heraldo y la llevó a vender al pasaje del Ayuntamiento, desde ese momento se estableció y su lugar ha sido reconocido por todas las administraciones.

Su menú se encuentra compuesto por tacos de bistec, milanesa, papas con rajas, pollo en barbacoa, chiles rellenos, chuleta, pata envinagrada, chicharrón en salsa, mollejas, riñones, huazontles y pancita entre otros guisos, una diversidad de 17 a escoger; todos ellos preparados con esmero cada día por la madrugada con ingredientes frescos.

Los tacos de doble tortilla son acompañados con arroz o papas y unas deliciosas rajas, anotados en sencillas cartas que ofrecen día a día a sus clientes, sin duda, al leerla las glándulas salivales harán su trabajo. Son alimentos preparados con el corazón y una sazón que únicamente se adquiere con tantos años de experiencia. Enormes y deliciosos tacos a un precio de 25 pesos, la mayoría prueba uno, algunos llegan al segundo y muy escasos al tercero.

Esa misma experiencia se manifiesta al momento de preparar sus tacos, en cuestión de segundos recibe el pedido, saca un par de tortillas, coloca el ingrediente deseado, coloca el arroz o papas, las rajas y lo envuelve en papel; todo esto mientras mueve las cacerolas con guisados que se encuentran al interior de una enorme canasta.

Doña María Joaquina es un ejemplo de mujer que frente a la adversidad y sin pareja se esforzó por ser independiente, tuvo que alimentar a sus hijas e hijos, cubrir los gastos de educación, salud y vivienda.

Muy joven fue robada por un hombre mayor y violentada durante varios años hasta que logró armarse de valor y huir junto con sus hijos a quienes mantuvo y educó y ahora la vida le recompensa con el apoyo de ellos y el cariño de, quizá miles, de clientes a quienes ha alimentado durante todos estos años.

