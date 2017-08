Trump agradece a Putin por expulsión de diplomáticos

Donald Trump, en una conferencia de prensa el pasado jueves 10 de agosto, agradeció a su homólogo ruso Vladimir Putin por la expulsión de 755 diplomáticos con sede en Moscú. Irónico, el presidente estadounidense habló en estos términos:

Analistas señalan que los rusos serán los principales afectados por el recorte de personal en el cuerpo diplomático de Estados Unidos. Incluso, se piensa que la mayoría de los 755 expulsados son rusos que trabajan en la embajada y los consulados norteamericanos. El gobierno de Trump tiene como límite el 1 de septiembre para acatar la sanción dictada por Putin.

El presidente ruso dio a conocer su plan contra la diplomacia estadounidense en una entrevista televisiva transmitida el domingo 30 de julio de este año. Frente a las cámaras, Vladimir Putin dijo que dadas las sanciones económicas impuestas a su país por la ‘trama rusa’, la relación con Estados Unidos era cada vez más tensa: “Hemos esperado suficiente tiempo [para mejorar la relación]”, sentenció el ruso.

Por otro lado, comentaristas en el país americano critican la desfachatez de Donald Trump, aduciendo una falta de respeto al servicio exterior que tiene bajo su mando. Matthew Miller, de la cadena MSNBC, compartió un mensaje en el que calificó la felicitación de Trump como “un insulto a los diplomáticos de carrera que sirven al país con un honor que él nunca va a tener”.

What an appalling thing for him to say. Among other things, an insult to career diplomats serving their country with honor he’ll never have. https://t.co/h9HyUQmHh7

— Matthew Miller (@matthewamiller) 10 de agosto de 2017