Trump irá por la reelección en 2020

El pasado sábado 5 de agosto, The New York Times publicó un artículo respecto a la posibilidad de que Donald Trump no sea el candidato republicano a la presidencia en el 2020. Jonathan Martin y Alexander Burns, autores del texto, entrevistaron a más de 75 miembros del Partido Republicano y encontraron que se gesta una campaña “a la sombra” del presidente.

Esto provocó que Kellyanne Conway, asesora de Donald Trump, hablara en una entrevista televisiva sobre el tema. La también encuestadora dijo al periodista George Stephanopoulos que el mandatario busca entrar a las boletas electorales para un segundo periodo en el poder:

El presidente dice a menudo, en público y en privado, que él será presidente durante siete años y medio más, de modo que planea ser un presidente de dos mandatos”.

Por su parte, The New York Times menciona que, al interior del partido de Trump, hay quienes apoyan una eventual candidatura de Mike Pence, el actual vicepresidente y exgobernador de Indiana. De acuerdo con las fuentes consultadas, Pence es un político atractivo para donantes y grupos de interés conservadores.

Sobre el vicepresidente, Conway fue contundente y aclaró que es “muy leal”. Estas fueron sus palabras:

Es absolutamente verdad que el vicepresidente se está preparando para 2020, para la reelección como vicepresidente”.

Los “presidenciables” más posicionados rumbo al 2020 son Tom Cotton, senador por Arkansas; Ben Sasse, senador por Nebraska y John Kasich, quien es el gobernador de Ohio desde el 2010. Este último, reelecto en su estado por una diferencia de 30 puntos porcentuales, ya intentó la nominación el año pasado.

Cotton y Sasse son dos figuras jóvenes en el Partido Republicano que, como lo dice The New York Times, están conectados con los problemas de la gente y no enfrascados en disputas ideológicas. Cotton, con 40 años de edad, estuvo en las filas del ejército estadounidense en Irak y Afganistán.

POB/PSPL