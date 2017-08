Trump lanza programa de “noticias reales”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lanzó un programa de “noticias reales” a través de su página en Facebook el pasado domingo 6 de agosto. La conductora del segmento, Kayleigh McEnany, colaboraba para la cadena CNN como comentarista conservadora y ahora trabaja como portavoz del Partido Republicano.

En el video, McEnany presentó tres contenidos: 1) el buen desempeño económico de Estados Unidos, 2) la presentación de la ley antimigración RAISE y 3) la entrega de una medalla al veterano de guerra James McCloughan. Medios como The Washington Post argumentan que el nuevo programa de Trump es únicamente “propaganda”.

Jake Tapper, periodista estadounidense, critica que el programa atribuya a Trump la creación de más de 1 millón de empleos desde su inauguración. Esto porque, si bien los números de empleo son favorables, la tendencia a la alza viene desde la administración de Barack Obama. Además, como lo dijo Tapper en The Lead, la bonanza de empleos se debe más a empresarios, financieros y trabajadores que a Trump.

El lunes, luego del estreno de The Real News, el mandatario atacó a los medios tradicionales en su cuenta de Twitter. Incluso, por un artículo sobre la campaña presidencial del 2020, calificó de “inepto” al periódico The New York Times. También señaló que su base política “se está volviendo más fuerte”, a pesar de que televisoras y diarios emiten “noticias falsas” las 24 horas del día. Aquí los mensajes:

The failing @nytimes, which has made every wrong prediction about me including my big election win (apologized), is totally inept! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de agosto de 2017

Hard to believe that with 24/7 #Fake News on CNN, ABC, NBC, CBS, NYTIMES & WAPO, the Trump base is getting stronger! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de agosto de 2017



Michael McFaul, embajador norteamericano en Rusia entre 2012 y 2014, describió la sensación de ver el show de Trump como “escalofriante”. Agregó que The Real News tiene similitudes con los programas de televisoras estatales, propios de regímenes autoritarios.

Mientras, el video difundido en Facebook cuenta con 1.5 millones de reproducciones y más de 18 mil 500 comentarios. Se espera el lanzamiento del siguiente episodio para el domingo 13 de agosto.

