Trump rechaza el retiro de las estatuas confederadas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, rechazó el retiro de las estatuas confederadas en varias partes del País y atacó a los miembros de su partido que han sido críticos por la respuesta que dio a los actos violentos de Charlottesville.

En Twitter, el presidente dijo que era una “tristeza” ver cómo la “cultura” de Estados Unidos estaba en riesgo tras la retirada de las “bellas” estatuas y monumentos.

Sad to see the history and culture of our great country being ripped apart with the removal of our beautiful statues and monuments. You….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de agosto de 2017

…can’t change history, but you can learn from it. Robert E Lee, Stonewall Jackson – who’s next, Washington, Jefferson? So foolish! Also… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de agosto de 2017

…the beauty that is being taken out of our cities, towns and parks will be greatly missed and never able to be comparably replaced! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de agosto de 2017

Estos tuits –identificados como de ultraderecha– han sido criticados por promover y justificar los ideales de los supremacistas blancos.

De hecho, Trump ha comparado al general sureño Robert E. Lee -cuya estatua fue defendida por los supremacistas en Charlottesville- con los ex presidentes Washington y Jefferson.

El nombre de Robert E. Lee está inmortalizado en escuelas, carreteras, edificios y monumentos de todos los estados del sur de Estados Unidos.

Robert E. Lee fue el general del ejército de los Estados Confederados (del sur) que se opusieron a la abolición de la esclavitud en la guerra civil entre 1861 y 1865.

Las estatuas y monumentos confederados crean un culto en torno a sus personalidades bajo el lema de “¡El sur se alzará de nuevo!“.

