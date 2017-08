Trump regresa al discurso populista sobre el muro y el TLCAN

En un evento en Phoenix, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, revivió una vez más los temas de su campaña: la construcción de un muro fronterizo con México y acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El presidente llevó su Rally a Phoenix, donde repitió argumentos y posturas que lo llevaron a la Casa Blanca.

Un día después de anunciar una nueva estrategia militar en Afganistan, Trump convocó a los ciudadanos en el Centro de Convenciones de Phoenix donde inició atacando a la prensa para explicar algunas de las polémicas y crisis que ha vivido en la Casa Blanca.

Luego, siguió para hablar de Joe Arpaio, el alguacil del condado de Maricopa acusado de racismo y de no acatar una orden de un juez para parar la persecución de inmigrantes.

“Atacaron al alguacil por hacer su trabajo”, señaló el presidente y dejó entrever que impulsará un indulto.

Joe va a estar bien. No lo voy a hacer hoy porque no quiero causar controversia, está bien. Pero el alguacil Joe se puede sentir bien”, dijo.

En tanto, Joe Arpaio está a la espera de recibir sentencia; sin embargo, por su edad (85 años) es posible que solo reciba una sanción de 6 meses de prisión.

Sobre el muro en la frontera con México, Trump dijo que aunque tenga que cerrar el gobierno, el muro se construirá:

Del TLCAN dijo que es “un muy mal negocio” para el país.

President Trump: “I think we’ll end up probably terminating NAFTA at some point” http:https://t.co/UYpqI3w42L https://t.co/DdDZooPk5L

— CNN (@CNN) 23 de agosto de 2017