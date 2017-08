Twitter transmitirá en vivo el eclipse solar del 21 de agosto

El pasado jueves 17 de agosto, la red social Twitter y The Weather Channel anunciaron que transmitirán en vivo y en alta definición el eclipse solar del próximo 21 de agosto, esto con el propósito de que los usuarios puedan seguir el desplazamiento del fenómeno natural.

De acuerdo con un comunicado, Twitter informó que The Weather Channel tendrá 10 lugares de transmisión en localidades de Estados Unidos, tanto en el espacio como en la tierra, donde harán uso de drones.

El eclipse iniciará a las 10:00 horas (GMT-8) y se podrá ver en 14 estados de Estados Unidos. Tendrá una duración máxima de 2 minutos con 41 segundos.

Este eclipse es un evento de una vez en 100 años y vamos a festejarlo como si fuera la víspera de Año Nuevo. Es un fenómeno celestial y un momento cultural que no se puede perder y no podríamos imaginar un socio mejor que Twitter para celebrar esto”, comentó Neil Katz, editor en jefe de The Weather Company.