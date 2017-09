Agua de Puebla es multada con 1 mdp por dañar pavimentos

Agua de Puebla para Todos fue multada con 1 millón 300 mil pesos por afectar pavimentos y no solicitar permisos al Ayuntamiento o por realizar reparaciones a la superficie fuera de lo establecido, informó Gabriel Navarro Guerrero, secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.

Según información de El Sol de Puebla, la empresa se amparó contra la disposición municipal, por lo que está vigente un litigio.

Navarro Guerrero dijo que por el momento se tiene aplicada una sanción específica contra Agua de Puebla para Todos.

Lo que estamos haciendo es poner orden en la ciudad, porque no puede ser que nosotros estemos pavimentando y atrás de nosotros entren empresas que truenan el pavimento, y no lo vamos a consentir, no lo vamos a permitir”, comentó