Borregos Puebla se enfrentará este sábado a Borregos Guadalajara

El pasado jueves 14 de septiembre el equipo de futbol de los Borregos del Tecnológico de Monterrey campus Puebla, realizó su última práctica para reportarse listos para el partido con Borregos Guadalajara el próximo sábado 16 de septiembre a las 17:00 horas.

El juego que tenían programado con los Aztecas de la UDLAP fue suspendido a causa del temblor, por lo que tuvo que ser reprogramado.

Desgraciadamente no pudimos tener nuestro juego con la UDLAP por lo del temblor, aunque nos quedamos con ganas después de una semana de práctica, de entrenamiento, de mentalizarse y no se da el juego pues sí te saca un poco de tu zona emocional, pero en cuanto nos avisaron que no se iba a efectuar el juego, hablamos con los jugadores para hacer un switch y enfocar todos los esfuerzos en el siguiente rival”, dijo Hugo Lira Hernández, entrenador.