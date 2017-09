Centro Escolar de Izúcar también será demolido

Al igual que millones de mexicanos, momentos de angustia, pánico y desesperación vivieron más de mil alumnos, personal docente, administrativo y de intendencia del Centro Escolar “Presidente Lázaro Cárdenas” (CEPLC) en Izúcar de Matamoros, que a poco más 60 años de su fundación, tendrá que ser demolido por los graves daños que ocasionó el sismo del pasado 19 de septiembre.

La entrada al plantel está restringida y en su interior hay elementos del Ejército Mexicano; sin embargo, es posible ver desde afuera los daños.

Este jueves, aún por la tarde, solo tenían acceso algunos alumnos y padres de familia que los acompañaban a recoger sus mochilas que se habían quedado ahí.

La persona entrevistada refirió que ese día se había realizado el simulacro; pero los alumnos habían tardado en bajar de los salones, a lo que los profesores les pidieron movilizarse de manera más rápida. Cuando ocurrió el sismo, los estudiantes bajaron casi de manera inmediata.

Es algo que nunca se había vivido, ya llevamos aquí como dos o tres golpes, pero nunca se había sentido así, fue un movimiento fuertísimo que quién sabe cuándo vuela a suceder y nos toque verlo de vuelta, pero ojalá y ya no, pues no quisiéramos volver a sufrir esto, no es algo bonito pues”.