Corredor Temporal no ha regularizado a los ambulantes, dice Consejo de Comerciantes

El Corredor Comercial Temporal de la 12 Oriente-Poniente es un “fracaso”, consideró José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, pues al menos 150 “toreros” aún circulan por la zona.

En entrevista con Poblanerías en línea, dijo que en el centro aún hay ambulantes quienes rondan la 6 Oriente, la 8 Oriente-Poniente, así como la Avenida 5 de Mayo.

El representante de los comerciantes dijo que hasta ahora, el proyecto no ha tenido el éxito que esperaban y después de 60 días de operación, no hay regularización del comercio informal.

Nosotros con todas las experiencias anteriores, sabíamos que esto no iba a resultar; sin embargo seguimos apoyando a la autoridad para que como tal, encuentre una verdadera solución, de ahí incluso el nombre de mercado temporal, necesitamos que cumplan su palabra de sacar a los ambulantes del primer cuadro de la ciudad”.

Consideró que es necesario aplicar la Ley pues “había el compromiso” de que los grupos que no cumplieran con los acuerdos, quedarían fuera de este tipo de proyectos.

Comercio invade la 6 Oriente

José Juan Ayala mencionó que la calle 6 Oriente es una de las más invadidas por el comercio informal:

Puedes ir en estos momentos a la 6 Oriente, donde está la calle de los dulces y encontrarás no “toreros”, sino los comerciantes informales establecidos, que otra vez están instalados prácticamente desde hace dos semanas y media; ojalá la autoridad tenga a bien hacer algo al respecto con mayor importancia y sobre todo, acorde y más digno a la ciudad que tenemos”.

Cuestionado sobre si debería haber presencia de policías, Ayala Vázquez consideró que esa medida debería ser la última opción, pues lo que se tiene que anteponer es el diálogo, pero si este se hace con alguien que “no lo respeta”, implica establecer el Estado de Derecho.

No queremos confrontación, eso siempre lo hemos dicho, pero también debemos llamar a la autoridad a que tome las medidas que como tal debe de tomar para que esta invasión de ambulantes en el Centro Histórico no se permita más”.

En cuanto a las organizaciones populares a las que pertenecen estos grupos, el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, dijo que lo desconoce, pues no es precisamente su función y ese es un tema que compete a la Secretaría de Gobernación Municipal.

2017 el más difícil

El representante empresarial, quien también funge como vicepresidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Puebla Capítulo Centro Histórico, afirmó que este año se puede considerar como uno de los más difíciles de los últimos cinco; problema que va de la mano de la economía precaria que se vive en el país, así como a la presencia permanente de ambulantes.

La verdad es que estamos en momentos complicados, porque así como pasó la temporada de útiles escolares, la cual fue favorable para diversos giros, incluyendo papelerías, ropa, calzado, entre otros, pues ahí se va nivelando. Pero la realidad es que ha sido un año complicado, incluso desde el 5 de enero donde muchas zonas comerciales fueron saqueadas y que nos obligaron a cerrar el Centro Histórico en una fecha que es la más importante del año en cuanto a ventas”.

José Juan Ayala indicó que las ventas al cierre del regreso a clases no fueron superiores al 40%; explicó que otros factores que impactan en la economía de los comercios son las marchas recurrentes de las organizaciones populares, así como las lluvias que desde temprano les “apaga las ventas”.

Ha sido un año muy complicado, pero vamos hacia adelante, es claro que hay visitantes y turistas, pero no precisamente consumidores, es decir, el consumo sin duda no es lo que esperamos, lo veíamos venir desde el año pasado”.

Mencionó que toda esta serie de factores y con base en las experiencias, los comerciantes no se han desbordado en sus inventarios y no compran de más. Considero que este año será para “mantenerse” y no para crecer como quisieran.

La economía está plana y estable, pero no tenemos un gran crecimiento, consideramos que a comparación del año pasado, ahora solo intentamos mantenernos, pues se siguen manteniendo los mismos gastos como renta, luz, teléfono, sueldos, hecho que nos conlleva a que no hagamos planes de crecimiento”.

Por ahora, dijo, es común apreciar comercios desalojados y aquellos que buscan ser traspasados tardan meses para concretarlo.

