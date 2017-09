DACA llega a su fin; “debemos fijar un límite sobre inmigrantes” dice gobierno de Trump

Jeff Sessions, secretario del Departamento de Justicia, anunció el fin del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que protegía a 800 mil jóvenes de la deportación.

Al rescindir el programa, impulsado por el gobierno de Barack Obama, Sessions dijo:

El funcionario dijo que desde hoy, 5 de septiembre, no se pueden presentar nuevas solicitudes para DACA.

No obstante, los dreamers que solicitaron la protección hasta el día de ayer, 4 de septiembre, verán su solicitud procesada con normalidad.

Los dreamers que tengan un permiso entre agosto de 2017 y el 5 de marzo de 2018 podrán renovarlo pero deberán realizar la solicitud antes del 5 de octubre de este año; es decir, solo tienen un mes para hacer el trámite.

Para quienes no tengan el permiso en este periodo, su estatus legal acabará el 6 de marzo del siguiente año.

BREAKING: AG Sessions just issued guidance rescinding #DACA, ending a program that’s allowed 800K young immigrants to stay & work in U.S. 1/ pic.twitter.com/2zLSpLWZkw

— CAP Action (@CAPAction) 5 de septiembre de 2017