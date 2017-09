DEAM: La música es para los atrevidos

Con un demo en grabación, DEAM, la banda de rock alternativo poblana, considera que la música es de los atrevidos, pues no cualquiera tiene el valor de comenzar un proyecto original y de música propia.

En entrevista con Poblanerías en línea, los 4 jóvenes que integran el grupo, hablaron sobre algunas de las dificultades a las que se enfrentan los músicos en Puebla. Además de las críticas buenas y malas que pueden existir por parte del público, coincidieron que el problema más grande es el ego que existe entre los músicos independientes.

Opinaron que el ego no es algo exclusivo de Puebla, sino que existe en todo el mundo y en la mayoría de los músicos.

Como una solución a esta situación que afecta el ambiente musical, DEAM invitó a lo demás músicos independientes a que se unan y aprendan a escuchar y disfrutar la música de otros artistas.

DEAM está integrada por Martín (guitarrista), Diego (baterista), Erick (vocalista) y Aldo (bajista). Su género principal es el rock alternativo, pero también tienen influencia de otros estilos musicales.

La idea de crear un proyecto propio surgió a partir de una invitación a participar en el “Festival Campestre” en Cholula. Los 4 jóvenes se reunieron y decidieron crear una banda con las composiciones de Erick.

Aunque al principio no tenían planeado grabar un disco, debido a la respuesta y petición del público, ahora se encuentran grabando un demo que incluirá entre 5 y 6 canciones, así como una sorpresa en la que colaborará otro músico.

La banda poblana ha tocado en diversos lugares del centro de Puebla y tienen planeado salir del estado para expandir su música a otros lugares.

Entre los mensajes que DEAM busca dar a su público es que se puede ser un gran músico y hacer arte sin necesidad de ser virtuoso.

Además de no ser necesario ser virtuoso, hay veces que hay cosas que no se pueden expresar con palabras, así que lo haces con música. Nos gusta transmitir lo que sentimos y pensamos. No hacemos música para hacer dinero sino porque nos apasiona y queremos transmitir a las personas sentimientos”