Estiman que 1 de cada 10 unidades de transporte tiene videovigilancia

En Puebla el robo a transporte público es el cuarto tipo en el que las personas se sienten inseguras; el primero es robo a cajero, seguido de robo a banco y robo a carretera, según indica la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

Al respecto, Anuar Musalem, miembro de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, dijo en entrevista con Poblanerías en línea que en Puebla, una de cada 10 unidades cuenta con sistemas de videovigilancia.

Explicó que este método, desincentiva los hechos delictuosos a bordos de las unidades, donde operadores y pasajeros son víctimas de delitos.

Anuar Musalem mencionó que a bordo del transporte público pueden presentarse hasta 10 tipos penales, únicamente en este sector, siendo usuarios y choferes, principalmente las víctimas de los hechos.

Indicó los siguientes:

Al ser un blanco de la delincuencia, es necesario revertirlos con métodos que inhiban los delitos.

Mientras tanto, operadores de las unidades vertieron opiniones encontradas, pues por un lado señalaron que sería una buena estrategia contra las bandas de delincuentes, pero, por otro, consideraron que no existe respuesta pronta de las autoridades.

Poblanerías en línea conversó con algunos choferes de las rutas 3 y 76 y señalaron lo siguiente, respecto a si disminuirán los robos:

No creo, por que tardan en llegar las policías o cualquier autoridad, nada más es para espantar a los rateros, pero para que lleguen las autoridades al momento pues no” dijo Manuel quien fue víctima de los asaltantes en la 14 Poniente y 9 Norte.

No creo por que en lo que uno acciona el botón de pánico no creo que se movilicen tan rápido las patrullas para evitarlo, no afortunadamente no, pero compañeros sí, opinó Misael Ramírez conductor en la ruta 3 unidad 48.