Fiscalía detalla el caso de Mara; murió el día de su desaparición

Mara Fernanda Castilla Miranda, se convirtió en una víctima más de los feminicidios en Puebla, cuando Víctor Antonio Carrancá Bourget, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó la muerte de la estudiante de la UPAEP.

Concluyó que el responsable de su muerte es Ricardo N, el chofer de Cabify, quien en las próximas horas será consignado por los delitos de feminicidio, privación ilegal de la libertad y lo que se acumule como consecuencia resultado de las diligencias subsecuentes del caso.

El cuerpo fue localizado en una barranca en Xonacatepec y concluyó que murió desde el día que fue secuestrada.

El fiscal dijo que por el momento, las causas de muerte serán establecidas pericialmente, por lo que, en estos momentos, no se puede hacer una ampliación por feminicidio hasta que no se tengan los resultados de los distintos dictámenes.

De acuerdo con las diligencias practicadas hasta el momento, se ha establecido lo siguiente:

El día 8 de este mes, a las 5 horas con 3 minutos, Mara Fernanda solicitó un servicio de transporte privado a través de la aplicación Cabify, para trasladarse a su domicilio ubicado en el fraccionamiento Torres de Mayorazgo, en esta ciudad capital.

Unos minutos más tarde, se presentó el conductor asignado para el servicio, a bordo de un vehículo Chevrolet Sonic con placas de circulación UAY 6418, como lo indicaba la información de la empresa Cabify.

El vehículo se trasladó hasta el domicilio de Mara Fernanda, lugar al que arribó a las 5:30 horas de ese mismo día. Sin embargo, no llegó a su domicilio, motivo por el cual, sus familiares presentaron una denuncia por su desaparición, iniciándose la carpeta de investigación 14652/2017/ZC.

El conductor del vehículo se presentó a declarar ante la Fiscalía, manifestando que efectivamente prestó el servicio pero que la joven Mara Fernanda había solicitado bajar de la unidad en un punto cercano a su domicilio, sobre la misma calle.

La información recabada en las primeras diligencias, entre otros elementos videos y entrevistas, permitieron establecer que cuando el vehículo del servicio privado llegó al domicilio de Mara, ella nunca descendió del mismo.

Una vez confrontada la declaración de Ricardo “N”, conductor del vehículo que abordó Mara Fernanda, con los diversos elementos de prueba que se fueron recabando durante las horas y días subsecuentes, se establecieron las inconsistencias en su versión de los hechos, por lo que el Ministerio Público ordenó su detención por caso urgente, la que, con la colaboración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, se realizó el martes 12 de septiembre en San Cosme Xaloztoc de dicho Estado, lugar de su residencia.

Los datos de telefonía que fueron recabados, indicaron que el teléfono celular de Ricardo “N” y el de Mara Fernanda, estuvieron en los mismos lugares después de la desaparición de ésta última, incluyendo el domicilio de Ricardo en el Estado de Tlaxcala.

Con autorización judicial se realizó el análisis forense de su teléfono celular, lo que permitió establecer diversos lugares en los que estuvo el día 8, entre estos el Motel del Sur, en la calle 11 Sur de esta ciudad de Puebla.

En dicho lugar se obtuvieron imágenes de Ricardo “N” y su vehículo ingresando a la habitación 25, el registro correspondiente y la identificación de quienes tuvieron contacto con él en el mismo. Permaneció ahí de las 6:47 a las 8:15 horas.

Se reportó el faltante de una sábana y una toalla; y se hicieron pruebas de Blue Star que resultaron positivas respecto a rastros hemáticos, de los que se obtuvieron muestras para confronta genética.

El conductor del vehículo se dirigió por periférico hacia la autopista México-Puebla, y de dicho punto regresó a la ciudad, realizando otras actividades.

La Agencia Estatal de Investigación, con peritos y equipos caninos, inició la búsqueda en la zona ya precisada, ya que los elementos recabados permitían suponer que Mara Fernanda fue asesinada en el motel y su cuerpo abandonado en dicha zona.

Este 15 de septiembre, a las 13:00 horas, se logró localizar el cuerpo de Mara Fernanda, envuelto en una sábana blanca, con el nombre del Motel del Sur.

Con base en estos elementos probatorios, la Fiscalía General del Estado realizará la ampliación de los cargos correspondientes, al delito de feminicidio y los que resulten una vez que concluyan las pruebas periciales que deberán desahogarse a partir de este momento.

Este es el informe de la Fiscalía:

Caso Mara Fernanda by Poblanerías en línea on Scribd

Respecto al cuestionamiento de un medio de comunicación sobre la necesidad de que en Puebla se establezca la Alerta de Género ante el alarmante número de casos de feminicidios, los cuales de acuerdo a organizaciones no gubernamentales ya superan el número de 70 en el año, el fiscal general citó:

No es el conteo que usted refiere, el feminicidio lo he explicado muchas veces, es un tipo penal que requiere ciertas características específicas y si no se reúnen como dice la Ley, no podemos hablar de feminicidios técnicamente hablando, y eso no lo dice el fiscal, lo dice un Código Penal en la descripción que realiza del delito de feminicidio”.